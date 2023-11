Bignona: Disparus depuis le 29 septembre, A. Badji (4ans) et C.I.Mane ( 5 ans) retrouvés morts dans la forêt

Ce lundi 20 novembre, les corps sans vie de A. Badji 4 ans et C. I. Mané 5 ans disparus depuis le 29 Septembre, ont été retrouvés dans la forêt de Tenghory, à Bignon. Ces deux enfants avaient quitté leur domicile pour se rendre à la boutique et depuis, ils ne sont jamais revenus, malgré les avis de recherche lancés un peu partout sur les réseaux sociaux. C'est 46 jours après leurs disparition que leurs corps sans vie ont été découverts par des habitants de Tenghory. Selon Libération, ils « étaient en état de putréfaction très avancée. Seuls leurs crânes et leurs bracelets » permettaient de les identifier. Les habits des victimes étaient éparpillés autour d’elles, renseigne la même source. « Des expertises approfondies pourraient être effectuées pour comprendre les circonstances exactes des décès de ces deux enfants ». Le journal rapporte que « les parents des victimes tout comme les personnes qui ont fait les découvertes macabres ont été tous convoqués pour les besoins de l’enquête » renseigne la même source Issus de deux familles différentes, ces deux enfants ont disparu depuis le vendredi 29 septembre passé au quartier Château d'eau de Bignona. Ils s'étaient rendus à la boutique pour acheter des bonbons. L'alerte est lancée, des prières et sacrifices ont été faits dans l'espoir de retrouver les deux petits saints et saufs. Malheureusement, ils reviennent autrement.