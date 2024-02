Biden cafouille encore et confond la Russie avec la Chine

Le Président américain s'est de nouveau mélanger les pinceaux en confondant les dirigeants russe et chinois au cours d'un discours pour la National Governors Association.Joe Biden a encore fait le miel de ses opposants, se lançant dans un drôle de méli-mélo entre le Président chinois Xi Jinping et le Président russe Vladimir Poutine. "J'ai passé beaucoup de temps avec Xi Jinping, avec qui j'ai beaucoup de désaccords. Quand j'étais vice-Président, mon Président m'a dit qu'il aimerait que je rencontre Xi Jinping. Parce qu'il était clair qu'il dirigerait un jour la Russie… euh, la Chine… et nous avions beaucoup de problèmes avec la Russie à l'époque", a-t-il déclaré lors d'un discours pour la National Governors Association.Le Président américain a en outre déclaré qu'il avait "parcouru 17.000 kilomètres" avec son homologue chinois, pour apprendre à mieux le connaître. Une affirmation qu'il a déjà faite à plusieurs reprises, mais qui relève de la fiction, comme l'expliquait récemment le Washington Post. "L’affirmation de Biden n’est pas faite de toutes pièces. Il a bien rencontré Xi dans diverses villes de Chine et des États-Unis, parcourant parfois des distances considérables. Mais les chiffres restent des chiffres. M.Biden utilise un chiffre qui ne peut pas être vérifié et de manière trompeuse", a écrit le quotidien.La santé mentale de Joe Biden est un sujet d'inquiétude depuis plusieurs mois. Le procureur spécial Robert Hur, chargé d'enquêter sur des rétentions de documents confidentiels par Joe Biden a d'ailleurs décrit le Président américain comme un "homme âgé avec une mauvaise mémoire" dans un rapport publié début février. Sputnik