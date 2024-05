Bassirou Diomaye Faye mise sur la réforme de l'éducation pour combler le retard de l'Afrique

Lors d'une participation à une réunion de l'Organisation des Nations unies par visioconférence, le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé son engagement à mener une réforme de l'éducation au Sénégal, soulignant son importance pour le développement économique et social du pays, selon l'Agence de presse sénégalaise (APS).



"Mon intervention à ce dialogue, qui marque l'une de mes premières sorties internationales sur la thématique centrale de l'éducation, témoigne de l'importance que j'accorde à ce secteur et de ma volonté de repenser sa gouvernance et ses mécanismes de financement afin de doter le Sénégal d'un système éducatif et de formation de qualité", a déclaré le chef de l'État.



Le dialogue politique de l'ONU portait sur le thème : "L'éducation par la science, la technologie et l'innovation pour l'Afrique que nous voulons".



Bassirou Diomaye Faye a souligné l'importance du savoir, affirmant que "face à l'inadaptation des contenus éducatifs" et à "l'insuffisance des moyens humains et financiers, la réforme de nos systèmes éducatifs est nécessaire pour recentrer l'humain et sa relation avec la science, la technologie, l'innovation et le développement durable au cœur de l'éducation".



Il a également insisté sur l'importance de valoriser la fonction enseignante et d'allouer des budgets adéquats aux politiques éducatives nationales.