Bassirou Diomaye Faye félicite Mohamed El Ghazouani pour sa victoire électorale

Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a adressé ses félicitations à Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président mauritanien réélu, lors d'un appel téléphonique suite à l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle mauritanienne, comme l'a rapporté l'Agence Mauritanienne d'Information (AMI).



"Lundi après-midi, Son Excellence le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a reçu un appel téléphonique de son homologue sénégalais, Monsieur Bassirou Diomaye Faye," a précisé l'agence officielle d'information de Mauritanie.



Le président Faye a salué la réélection de son homologue mauritanien, soulignant sa volonté de renforcer et de diversifier les relations de coopération, d'amitié et de fraternité entre les deux nations.



Avec 56,12 % des voix, Mohamed El Ghazouani a été déclaré vainqueur par la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Il a remercié le président sénégalais pour ses félicitations et exprimé son désir de consolider les relations bilatérales entre les deux pays.



Les résultats provisoires, proclamés lundi par la CENI, indiquent que le président sortant a été réélu dès le premier tour, surpassant son principal adversaire, le militant anti-esclavagiste, qui a obtenu 22,10 % des voix.



La validation des résultats par le Conseil constitutionnel a provoqué des affrontements entre les forces de l'ordre et les partisans du candidat de l'opposition dans certaines zones de la capitale. Le siège de campagne de Biram Dah Abeid a été encerclé et plusieurs arrestations ont eu lieu, selon des témoins.



L'opposant a contesté les résultats et a appelé ses partisans à manifester pacifiquement. Près de deux millions de Mauritaniens ont voté samedi pour choisir parmi sept candidats, avec un taux de participation de 55,26 %.



La mission d'observation électorale de l'Union africaine (UA) a pris note des résultats provisoires et a exhorté les candidats à contester les résultats par des moyens légaux, tout en promouvant le dialogue pour maintenir la paix et la sécurité dans le pays.



