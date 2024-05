Banjul: Ouverture des travaux du Sommet de l'Organisation de la Coopération islamique

Les travaux du 15 ème Sommet de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI) ont débuté ce samedi 4 mai 2023 dans la capitale gambienne, Banjul, avec la participation de représentants des 57 Etats membres de cette organisation.



Le président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye a pris part à ce Sommet. Celui - ci examinera les questions politiques du monde islamique, principalement la question palestinienne, ainsi que celles économiques, humanitaires et sociales et celles liées au rejet du discours de la haine et de l'islamophobie, et à la promotion du dialogue entre les civilisations.



L'Arabie saoudite qui préside l'OCI, cédera, au terme de ce Sommet, sa place à la Gambie qui assurera la présidence de l'Organisation pour une durée de trois ans, rapporte al24 News.



Pour rappel, les travaux du 15 ème Sommet de l'OCI portent sur le thème : "Promouvoir l'unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable". Ces travaux ont débuté depuis ce matin au Centre de conférences international Sir Dawda Kairaba Diawara de Banjul.