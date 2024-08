Bambey : Plus de 131 Tonnes de Déchets Évacuées lors de la Journée Nationale de Nettoiement

Samedi, à l'occasion de la journée nationale de nettoiement "Setal sunu reew", plus de 131 tonnes de déchets ont été collectées et évacuées dans la commune de Bambey (Diourbel). Cette opération a été supervisée par Mamadou Faye, adjoint du préfet de Bambey, et a impliqué les organisations communautaires de base, le maire de Bambey, et la Société nationale de gestion intégré des déchets (SONAGED).



Les efforts de nettoyage se sont concentrés sur les quartiers de Dvf-Est, Extension, et le campus 1 de l'Université Alioune Diop (UAD), ainsi que sur les canaux d'évacuation des eaux de ruissellement obstrués près de l'école 6 de Bambey. La société Baobab Mining Chemical Corporation (BMCC) et l'entreprise EGDS ont fourni des camions bennes et des chargeurs pour faciliter la collecte des déchets.



Mamadou Faye a salué cette initiative, qui vise à sensibiliser les populations aux risques d’inondation et à améliorer le cadre de vie, en encourageant un engagement communautaire accru dans tout le département de Bambey.



aps