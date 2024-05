Bagarre entre deux apprentis chauffeur à Thiès: un camion termine sa course dans une maison

Ce vendredi 24 main 2024, un accident de la route s'est produit aux environs du rond-point Mbour1, à côté de la pharmacie Serigne saliou Thiam. Un camion semi-remorque conduit par deux apprentis chauffeurs en pleine dispute a quitté la route et heurté un taxi en stationnement, avant de finir sa course dans une maison. Les dégâts sont importants, mais heureusement, il n'y a eu aucune perte en vie humaine. L'accident a également impliqué deux autres véhicules (un mini car et une voiture de la marque Ford) qui ont été heurtées par le camion. Les causes de l'accident seraient la dispute entre les deux apprentis chauffeurs, qui ont perdu le contrôle du véhicule. Nous y reviendrons