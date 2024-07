Bac 2024 : Début des épreuves du second tour ce mercredi à 7h30

Rédigé le Mardi 9 Juillet 2024 à 18:01 | Lu 48 fois Rédigé par Rédaction

Les épreuves du second tour du Bac 2024 commencent ce mercredi 10 juillet à 7h30. L'Office du Baccalauréat félicite les admis et souhaite bonne chance aux candidats du second groupe.