Bac 2023: un candidat aurait été surpris sur son téléphone en train de recevoir ...v

Après le démarrage des épreuves du baccalauréat, ce mardi un candidat aurait été surpris sur son téléphone en train de recevoir des corrections d’une personne hors du centre via le réseau watsapp, selon la rfm Les faits se sont produits durant les épreuves de philosophie, au lycée Amath Dansokho, à ouakam, au jury 1797. Juste après avoir été démasqué , le mise en cause s’est lancé dans une série de menaces et de calomnie menaçant même de mettre le feu au centre. Informé de la situation , le président du jury a avisé la gendarmerie de Ouakam qui procéda à son arrestation.