Avec une production record, ce pays des BRICS va devenir premier exportateur mondial de maïs

Déjà premier producteur et exportateur mondial de soja, le Brésil va cette année devenir le premier fournisseur mondial de maïs grâce à une récolte record et dépasser les Etats-Unis, ont annoncé mercredi les autorités brésiliennes.

La production brésilienne de maïs doit progresser de 16,6% cette année et atteindre un total de 131,9 millions de tonnes, selon les données publiées par la Compagnie nationale d'approvisionnement (Conab, publique) dans son dernier rapport de la saison, alors que la récolte est quasiment terminée. La surface totale dédiée à la culture de la céréale, estimée cette saison à 22,3 millions d'hectares (+3,2%), n'a jamais été aussi élevée. Quant à la productivité, elle doit croître de 13%, atteignant même un niveau record dans l'Etat du Mato Grosso (centre-ouest), principal fournisseur du pays, qui enregistre un rendement de 6.898 kg/hectare.

La Conab prévoit des exportations de maïs à hauteur de 50 millions de tonnes, "dépassant les exportations nord-américaines". Le ministère américain de l'Agriculture (USDA), dans son rapport d'août 2023, estime que les ventes brésiliennes pourraient atteindre 56 millions de tonnes, devant les exportations américaines estimées à 41,3 millions de tonnes. Les Etats-Unis restent en revanche de loin le premier producteur mondial de maïs, avec 348,8 millions de tonnes. Sputnik