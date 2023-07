Au Sénégal, Mouhamed Ndoye améliore la gestion pharmaceutique avec son logiciel Tanél Health

Passionné de technologies à impact social, il revient au Sénégal après après ses études et quelques années de travail aux USA, et s'occupe d'améliorer certains processus dans le secteur local de la santé.



Mouhamed Ndoye (photo) est un informaticien sénégalais diplômé de la Texas McCombs School of Business où il a obtenu un Master en Technologie et Gestion de l’information. Il est un des cofondateurs et le PDG de la start-up de technologie médicale Tanél Health.