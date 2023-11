Au Niger, mise en service d’un oléoduc géant vers le Bénin

La fermeture des frontières entre le Niger et le Bénin, à la suite des lourdes sanctions imposées par la Cedeao après le coup d’État du 26 juillet à Niamey , n’a pas empêché l’inauguration de cet oléoduc géant. Long de près de 2 000 km, il doit permettre au Niger d’écouler pour la première fois son brut sur le marché international, via le port de Sèmè au Bénin voisin.« Les ressources issues de l’exploitation (…) seront destinées exclusivement à assurer la souveraineté et le développement de notre pays sur la base d’un partage équitable aux populations », a déclaré Ali Mahaman Lamine Zeine lors de la cérémonie de mise en service. Jeune Afrique