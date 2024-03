Attaque mortelle sur la VDN 3 : Chauffeur de bus Tata tué, receveuse tétanisée

Une tragédie s'est déroulée sur la VDN 3 dans la nuit de samedi à dimanche, où un chauffeur de bus Tata, nommé M. Ndiaye et travaillant sur la ligne 37, a été victime d'une attaque mortelle.



Alors qu'il conduisait sur l'axe Malika-Tivaouane Peul, M. Ndiaye s'est arrêté sur le bas-côté pour répondre à un besoin naturel. Pendant qu'il était dans les buissons, il a entendu des appels au secours de sa receveuse. Il est retourné précipitamment vers le bus pour découvrir des malfaiteurs tentant de voler la recette de la journée.



Malheureusement, sa réaction courageuse s'est retournée contre lui. Les agresseurs, armés, se sont violemment attaqués à lui, le poignardant et le laissant dans un état critique. Malgré l'arrivée des secours, M. Ndiaye n'a pas survécu à ses blessures et a succombé sur place.