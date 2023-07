Assemblée nationale :retrait d’un projet de loi modifiant les conditions de dissolution de l’Assemblée

Ce lundi 17 juillet, les députés étaient convoqués, pour une session parlementaire extraordinaire. La polémique a porté sur une modification de la Constitution avant même le début des travaux concernant les conditions de dissolution de l’Assemblée. Finalement le projet a été retiré Lors de la session parlementaire extraordinaire, il était prévu d’examiner plusieurs projets de loi, pour suivre les recommandations du dialogue national initié par le chef de l’État. Parmi ces projets, Certains textes pourraient permettre aux opposants Karim Wade et Khalifa Sall de participer à l’élection présidentielle prévue en février 2024. la polémique a porté sur une modification de la Constitution concernant les conditions de dissolution de l’Assemblée et l’article 87 de la réforme de la Constitution a fini par être retiré avant même le début des travaux. En cas d’adoption, le projet pauvait permettre au chef de l’État de dissoudre l’Assemblée nationale par décret, à tout moment, alors qu’aujourd’hui, il y a un verrou Le président ne peut dissoudre l’Assemblée avant un délai de deux ans, après les législatives. Les dernières élections s’étaient déroulées, en juillet 2022. Le président Macky Sall a donné l’instruction de « retirer l’article 87 de la réforme constitutionnelle » a indique le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar. Cela, « pour éviter toute interprétation tendancieuse », ajoute Me Oumar Youm.