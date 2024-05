Assemblée nationale : Cheikh Thioro Mbacké président du groupe parlementaire YAW

Nommé ministre de l'Energie, des Mines et du Pétrole, l'ancien maire de Thiès - Nord, Birame Soulèye Diop a laissé son poste vacant de député et surtout du président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi (YAW).



Selon les sources du quotidien L'info, le choix a été déjà fait au niveau du parti Pastef dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Et c'est le député de Touba, Cheikh Thioro Mbacké qui devrait hériter du poste de président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi.