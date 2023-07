Arrestation de Ousmane sonko : Ses avocats parlent

le procureur de la République reproche à Ousmane Sonko , vol de téléphone et appel à l’insurrection, après avoir été arrêté ce vendredi. «Qui peut imaginer Monsieur Ousmane Sonko voler un téléphone portable ? Mais c’est peut-être le prétexte qui a été trouvé pour l’arrêter. Aujourd’hui on lui met dessus l’appel à l’insurrection. Et certainement on essaiera de lui mettre dessus tous les évènements qui ont pu se produire dans ce pays depuis les deux dernières années. C’est ce qui motive, qu’il soit présentement retenu», a expliqué me Demba Ciré Bathily.