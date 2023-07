Arrestation de Birame souley Diop : Son troisième adjoint à la mairie de Thiès Nord se prononce "Ila usé de farce en parlant de Macky...

Le groupe Thiès info s'est rendu à la mairie de Thiès Nord pour s'enquérir de la situation, après l'arrestation du maire Birame Souley Diop. Le troisième adjoint au maire, Papa yoro Ndiaye a fait un résumé sur la décision du président Macky Sall et kes Propos de Birame souley Diop qui l'a actuellement placé en garde à vue.

D'abord Papa yoro a salué la décision du président Macky Sall qui a choisi de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Selon l'adjoint de Birame, ce n'est pas une décision facile. Car, en mémoire du prédécesseur du président Macky, Abdoulaye Wade avait pris la responsabilité de briguer un troisième mandat, cette fois, Macky Sall s'est montré plus responsable et a posé un acte patriotique.

Puis, reprenant les propos de Birame souley, son adjoint a clairement admis que le député avait commis une erreur de communication. "On travaille régulièrement avec lui, comme d'habitude, il taquine tout le monde. Il est capable de dire des choses juste pour créer une ambiance favorable pour mettre tout le monde à l'aise", a-t-il dit. Poursuivant ses explications, « On sait qu'il s'est adressé directement à Macky Sall, ce dernier est le président de tous les Sénégalais. D'ailleurs, on a vu que Birame Souley a retiré ses propos et demande pardon. Le dernier mot revient à Macky. Nous demandons la clémence. Sur une affaire. Personne n'est parfait », a déclaré le troisième adjoint au maire.

Pour rappel, le Maire de Thiès Nord après ses propos à Macky Sall avait réalisé une nouvelle vidéo pour s'excuser auprès du président et des Sénégalais. Mais il est toujours en garde à vue.