Après le Mali, le Burkina et le Niger, d'autres pays pourraient envisager de sortir de la CEDEAO

De plus, les changements de régime survenus dans trois pays de l’AES ont mis en évidence "la connivence entre la France et les dirigeants des groupes terroristes et narcotrafiquants", a signalé Moussa Naby Diakité.

En effet, les territoires du Sahel revêtent "un enjeu géopolitique et géostratégique très important". En premier lieu, "le Sahel constitue une frontière, une avant-garde entre l'Afrique et l'Occident, à travers le grand désert qui est très riche en pétrole et aussi en mines et autres richesses, notamment le soleil, qui peut être exploité par les grandes puissances étrangères", a rappelé le journaliste.

"La France comprend aujourd'hui que dans sa démarche, elle a besoin de changer de paradigme. Elle a aussi besoin de changer de vision et de considération à l'égard des pays africains", a-t-il tranché.

En revanche, " Parmi les intérêts français dans cette zone, il a cité l'uranium au Niger, le lithium au Burkina et au Mali et des sociétés minières.En revanche, " la Russie s'est montrée une partenaire sûre , une partenaire d'égal à égal qui avait de la confiance et du respect pour ses partenaires, qui n'impose pas sa vision", a avancé Moussa Naby Diakité. Ce dernier a qualifié Moscou de "partenaire concret et fiable" et a tenu à insister qu’"avec le partenariat développé avec la Russie, le Niger, le Burkina et le Mali sont parvenus à apporter des réponses palpables et des réponses pratiques à leurs problèmes". Sputnik

"Elle a connu un net recul sur le terrain avec l'échec notoire de sa mission de défense et de soutien aux armées des pays en crise, notamment confrontés au terrorisme. Il s'agit de Barkhane, il s'agit de Serval, qui ont produit des effets non souhaités et qui n'étaient pas ceux qu'attendaient ces pays-là", a-t-il noté.