Appel des occupants de Mbour 4 pour lever la suspension de leur site

Le collectif des occupants de Mbour 4 a demandé aux plus hautes autorités du pays, ce mercredi, de lever la suspension qui pèse sur leur site. Cette levée permettrait aux habitants d'obtenir les documents administratifs nécessaires et de sécuriser leurs familles pendant la saison des pluies.



Aliou Badji, chargé de la communication du collectif, a rappelé qu'une note de service suspendant certains sites, dont Mbour 4, avait été signée le 29 avril 2024. Le bureau exécutif du collectif a participé, le 28 juin dernier, à une réunion du comité ad hoc national pour l’établissement des documents administratifs en instance.



Le collectif salue la vigilance des autorités et demande au président Bassirou Diomaye Faye de lever la suspension afin de permettre aux occupants de disposer de parcelles à usage d'habitation. Pape Cissé, président du collectif, a indiqué que les occupants de Mbour 4 avaient des parcelles sur un site de 135 hectares dans le cadre de la régularisation. Il a ajouté que ceux devant être recasés sur le site d’extension de 196 hectares sont dans une situation désespérée depuis cette mesure.



Certains habitants, ayant commencé à construire leurs maisons, ont dû arrêter leurs travaux et se tourner vers des locations. Le site de Mbour 4 comprend 3 643 lots, dont 2 025 ont été régularisés.



Le collectif souhaite une accélération des procédures d’obtention des documents pour ceux laissés de côté et des mesures de dédommagement pour ceux ayant perdu leurs maisons. Les occupants estiment être victimes de cette suspension visant principalement la répartition des parcelles de la Nouvelle ville. Le chef de l'État avait effectué une visite sur le site le 1er mai dernier pour évaluer la situation.