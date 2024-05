Annonce des effectifs pour les examens scolaires 2024 : Plus de 301 000 candidats au CFEE, près de 191 000 au BFEM et plus de 159 000 pour le BAC (MEN)

Rédigé le Dimanche 19 Mai 2024 à 12:08 | Lu 30 fois Rédigé par Rédaction

Découvrez les chiffres impressionnants des candidats pour les examens scolaires 2024, avec plus de 301 000 candidats au CFEE, près de 191 000 au BFEM et plus de 159 000 pour le BAC, selon les déclarations du ministère de l'Éducation nationale.