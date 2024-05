Amélioration de la sécurité alimentaire des territoires du Tiers Sud au Sénégal: Les acteurs plaident pour la deuxième phase du projet

Pour dynamiser le secteur de l'agriculture au niveau local, l'Etat du Sénégal par l'entremise de son Ministère de l'agriculture et de l'équipement rural, a déroulé le projet d'amélioration ou de la production agricole et de la sécurité alimentaire dans le tiers Sud du pays ( Tiers Sud - Bey Daare) pendant quelques années. Ce projet intervenait dans les régions de Kolda, Tambacounda et Kédougou et plus de 20 communes.



En effet, le huitième comité de pilotage s'est réuni à Thiès au Grand Hôtel pour mesurer les réalisations dudit projet dans les zones d'intervention.



Ce projet a pour finalité le développement économique durable des terroirs ruraux du Tiers Sud du Sénégal et l'amélioration des conditions de vie, de la sécurité alimentaire et de la nutrition des populations rurales de ces zones. Il a été pilotée par la SODAGRI et cofinancée par l'Agence française de développement (AFD).



En outre, les acteurs ont mesuré l'ampleur de ce projet qui a connu des réalisations importantes en terme d'augmentation de la production rizicole, de banane, entre autres.



Ainsi, les acteurs ont plaidé pour la mise en oeuvre de sa deuxième phase. Cette rencontre regroupait plusieurs acteurs qui sont impliqués dans ce projet.