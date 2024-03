Amadou Ba prévoit de donner une évaluation définitive à midi

Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yaakaar, a fait une entrée surprise à la permanence de l'APR à Mermoz, vêtu de blanc. Il a exprimé son attachement à la République et à l'État de droit, remerciant ses partisans pour leur soutien.



Il a annoncé qu'il reviendrait à midi pour donner une évaluation définitive de la situation, appelant au respect des lois de la République, du jeu démocratique et du verdict des urnes. Il a affirmé travailler pour la vérité et a promis de fournir plus d'informations à midi mardi."