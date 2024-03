Aly Ngouille Ndiaye appelle les électeurs à comparer les programmes avant de voter

En visite dans la région de Diourbel, le candidat Aly Ngouille Ndiaye a évoqué les souvenirs agréables qu'il a vécus dans cette localité, en tant qu'ancien élève de l'ex CEM Diourbel. Il s'est réjoui de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé par ses partisans, notamment Khadim Sylla, coordinateur de la coalition dans la région.



Cependant, le maire de Linguère et candidat à l'élection présidentielle du 24 mars 2024 a lancé un appel solennel à tous les Sénégalais.



« Prenez le temps de lire les différents programmes proposés par tous les candidats à travers le pays. Faites une comparaison avant de voter. Je vous ai présenté ma vision et tous les projets futuristes que j'ai l'intention de réaliser une fois élu président de la République du Sénégal. Et, je suis convaincu que sur la base des profils et des propositions faites, vous ferez le meilleur choix », a-t-il déclaré.



Il a ajouté : « La coalition Aly Ngouille Ndiaye a de grandes ambitions pour cette partie de notre cher Sénégal. Ayant étudié ici, nous sommes en mesure de comprendre vos besoins », a souligné le candidat.



Par ailleurs, l'ancien ministre de l'Intérieur a encouragé ses partisans à multiplier les visites de courtoisie et les campagnes de porte-à-porte pour renforcer leur présence.



Face à une foule impressionnante, le précurseur du microcrédit a exprimé sa confiance. Il affirme que le soir du 24 mars, seul le nom de la coalition Aly Ngouille Ndiaye sera salué à Diourbel si vous vous basez réellement sur le profil, le programme, le parcours et la connaissance des candidats en lice.



Après une caravane à Diourbel, le candidat Aly Ngouille Ndiaye poursuit sa campagne électorale sur l'axe Gossas, Kaolack, Nioro et Kolda.