Affaire à Mbour : Un père accable son fils en le qualifiant de « voleur »

A. Dieng aura du mal à prouver son innocence, d'autant plus qu'il a été accusé par son propre père qui admet qu'il est un voleur notoire. Quant à B. Cissé, il affirme avoir acheté un pantalon jean et un t-shirt à un certain Habib.



Le jour suivant le vol, Khadidiatou Mbaye, une des plaignantes dont le magasin a été cambriolé, a identifié B. Cissé portant un pantalon jean et un t-shirt comme faisant partie de sa marchandise volée.



Les faits sont clairs. Je pensais que les accusés reconnaîtraient simplement les faits comme ils l'ont fait devant le Procureur.



Le père de A. Dieng a clairement déclaré que son fils est un voleur, une affirmation confirmée par un de ses oncles qui a présenté ses excuses. « Ce sont tous des voleurs », a déclaré l'avocat de la partie civile, qui demande des dommages et intérêts de 5 millions pour Mame Talla et 25 millions pour Khadidiatou Mbaye.



L'affaire a été mise en délibéré pour le 9 avril."