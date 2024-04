Affaire Juan Branco : Deux hauts gradés de la police sénégalaise visés par la justice espagnole.

Dans son édition de ce samedi, le journal Bés Bi rapporte que la justice espagnole examinera lundi prochain l'affaire de l'arrestation de Juan Branco par la police sénégalaise le 5 août 2023 en Mauritanie. Selon le quotidien, l'avocat d'Ousmane Sonko sera entendu en tant que "témoin-victime" concernant sa plainte pour "délit de terrorisme commis sur un citoyen espagnol".



Deux hauts gradés de la police sénégalaise sont visés par l'avocat franco-espagnol. Il s'agit des responsables de la Direction des investigations criminelles (DIC) et de la Sûreté urbaine, respectivement Adramé Sarr et Bara Sangharé.



Selon Bés Bi, Juan Branco accuse ces deux individus d'avoir dirigé le "groupe armé sans insigne officiel" qui l'a "enlevé" en Mauritanie avant de le "transférer clandestinement vers Dakar par voie fluviale et terrestre alors qu'il exerçait en tant qu'assistant du conseil de la Cour pénale internationale".