Actualité au Sénégal: La campagne présidentielle pour les élections de 2024 au Sénégal a pris son envol à Cité Keur Gorgui, marquant le début d'une période cruciale pour Diomaye Faye, un candidat qui suscite déjà un enthousiasme débordant parmi la population. Dès l'annonce de sa candidature, les rues de Cité Keur Gorgui se sont animées, témoignant du soutien croissant à sa vision pour le pays. Ses engagements en faveur du développement économique durable, de l'amélioration du système éducatif, et de la consolidation de la santé publique, ont trouvé un écho favorable auprès d'un électorat avide de changement. Les rassemblements organisés dans ce quartier symbolique pour le lancement de sa campagne attirent des foules volumineuses, illustrant une mobilisation significative et un intérêt prononcé pour le projet politique de Faye.



Dans cette effervescence, la stratégie numérique de Diomaye Faye se distingue, utilisant les réseaux sociaux et les plateformes digitales pour élargir son audience et engager avec un public varié, notamment les jeunes. Cette approche moderne, combinée à des rencontres communautaires et des débats publics dans des lieux emblématiques tels que Cité Keur Gorgui, renforce son image d'un candidat proche du peuple et attentif à ses préoccupations. À l'approche du jour J, l'optimisme règne dans le camp de Faye, où l'on espère que ce démarrage dynamique à Cité Keur Gorgui sera le prélude à une victoire électorale qui ouvrirait la voie à une nouvelle ère de prospérité et d'unité pour le Sénégal.