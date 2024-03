Diomaye Faye propose la création d'une monnaie nationale pour le Sénégal

Les partisans du mouvement "Diomaye Président" ont répondu en masse à l'appel de leur candidat. Ce samedi 9 mars, lors de la présentation de son programme de société pour la course à la présidence, Diomaye Faye a exprimé son ambition de doter le Sénégal de sa propre monnaie. Intitulé "Le projet d'un Sénégal juste et prospère", ce programme se concentre sur 5 axes majeurs.



Dans le volet consacré à l'économie endogène et à la souveraineté alimentaire, le mouvement envisage un changement radical. Selon le professeur Daouda Ngom, qui a présenté le programme, une réforme monétaire sera mise en place pour permettre au pays d'avoir sa propre monnaie. Ce projet, élaboré avec l'approbation d'Ousmane Sonko, comprend également une politique fiscale innovante et équitable.



Le mouvement prévoit également de développer un secteur privé robuste, en renforçant les capacités des entreprises et en valorisant les chaînes de valeur des produits miniers et pétroliers, afin de favoriser la croissance économique nationale.