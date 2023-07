Accident à Louga: Le bilan s'alourdit

Le bilan de l'accident de ce matin, à Louga s'alourdit. 3 autres blessés ont succombé à leur blessures, suite à l’accident tragique qui est survenu peu avant 8h, ce mercredi 26 juillet 2023, à Ngueune Sarr, non loin de Louga. Ce qui porte à 26 le nombre de décès enregistrés et une cinquantaine de blessés. Après un premier bilan à 16 morts puis un autre à 23, les sources de senenews confirment que 3 autres personnes ont perdu la vie dans cet accident. A rappeler que selon les sapeurs-pompiers, plus de 50 blessés sont notés, dont 49 dans un état grave. Le ministre de l'intérieur Antoine Diome, accompagné de celui du développement communautaire, Samba Ndiobène Ka et Mansour Faye , Ministre des transports terrestres étaient dans la capitale du Ndiambour pour constater de visu l’ampleur des dégâts.