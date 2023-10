Accident Mortel à Kaolack : le fils d'Ahmed Khalifa Niass condamné à...

Le tribunal de la grande instance de Kaolack a vidé le dossier du fils d'Ahmed Khalifa Niass, Bassirou Niass impliqué dans un accident mortel. Bassirou a été reconnu coupable et condamné à 6 mois de prison avec sursis, d'après les informations de seneweb. Il doit payer au tribunal, également, une amende de 56 000 F cfa qui devra être versée dans les caisses du trésor public. Bassirou Niass a comparu libre avant-hier (mercredi) à la barre du tribunal de grande instance du Saloum. Il est reproché au prévenu les faits d'homicide involontaire et défaut de maîtrise. Pour rappel, la voiture de marque Mercedes-Benz conduite par M. Niass avait heurté un tracteur, dans la nuit du jeudi 14 septembre vers 01h du matin, dans l'arrondissement de Mbadakhoune à Kaolack, selon la même source. Le choc avait occasionné deux blessés dans un état grave et un mort. Il s'agit du conducteur du tracteur répondant au nom de Nouridine Ndiaye. Le fils d'Ahmed Khalifa Niass et son passager, Seydou Coulibaly, s’en sont sortis avec des blessures graves Déféré par la brigade de gendarmerie de Guinguinéo, Bassirou Niass avait bénéficié d'une liberté provisoire.