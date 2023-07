Abdoulaye Dièye, Directeur Général de l'AIBD, Couronné Personnalité Politique de l'Année : Un Sacre Mérité pour un Leader Innovant et Proche du Peuple

Le samedi 15 juillet 2023 restera une date mémorable dans la vie politique sénégalaise. Ce jour-là, lors de la 16ème édition de la soirée Calebasse de l'Excellence, M. Abdoulaye Dièye, directeur général de l'AIBD, a été couronné Personnalité politique de l'année, une distinction hautement méritée selon de nombreux Sénégalais.



Ses qualités de leader, son sens de l'innovation et sa proximité avec la population, en particulier à Thiès, ont fait de lui un exemple pour les générations actuelles et futures. Homme simple et courtois, il a su se distinguer par son sérieux et son éthique de travail. Avant de diriger l'AIBD avec brio, M. Dièye avait fait preuve de ses compétences managériales exceptionnelles à la SOCOTRA.



Sa nomination n'est pas seulement un triomphe personnel, mais elle constitue également une reconnaissance du travail acharné et du dévouement dont il fait preuve dans ses efforts pour développer le Sénégal. À travers son travail à l'AIBD, il a mis en œuvre des innovations majeures qui ont non seulement contribué à la réussite de l'organisation, mais ont également servi de modèle pour d'autres institutions dans le pays.



La Calebasse de l'Excellence Award, organisée par Spécial Évents Sénégal, est un événement qui a pour objectif de reconnaître et de mettre en valeur les personnalités publiques et privées qui se distinguent par leur contribution à la société sénégalaise. Cette cérémonie est une opportunité non seulement de célébrer ces individus exceptionnels, mais aussi de promouvoir les valeurs qu'ils incarnent et de montrer l'exemple aux générations futures.



Le choix de M. Dièye comme Personnalité politique de l'année est le résultat d'un processus rigoureux mené par un jury composé de 9 membres. Leurs critères d'évaluation prennent en compte non seulement l'impact de la personne sur la société, mais aussi son intégrité, son engagement envers le développement du Sénégal et sa capacité à inspirer les autres.