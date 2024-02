Aar souniou élection décrète « une journée villes mortes » à partir de ce mardi 27 février 2024.

La plateforme Aar Sunu Election a tenu, ce lundi 26 février 2024, une conférence de presse pour maintenir sa position suite au report de la Présidentielle. Ainsi, ces acteurs de la société civile ont décrété « une journée villes mortes » à partir de ce mardi 27 février 2024. Un appel que certains Syndicats ont suivi. « Pour exiger le strict respect de la légalité constitutionnelle et des droits des citoyens » , les syndicats professionnels membres de la Synergie des Syndicats des Travailleurs du Sénégal (Systras) et le Syndicat autonome des Enseignants du Moyen et Secondaire du Sénégal décrètent mardi « Journée ville morte » et grève générale dans tous les secteurs. L’Intersyndicale des Travailleurs des Collectivités territoriales du Sénégal, pour ce qui le concerne décrète 96 heures de grèves.