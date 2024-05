​Attaque Mortelle d'un Fourgon Pénitentiaire : Deux Agents tués, Trois Autres Blessés

Une attaque d'une violence inouïe a secoué la France avec l'attaque d'un fourgon transportant un détenu. Deux agents pénitentiaires ont perdu la vie et trois autres ont été grièvement blessés lors de cette attaque d'une rare violence.



L'attaque, survenue à 11 heures près d'un péage, a été minutieusement planifiée. Des images de vidéosurveillance montrent plusieurs hommes sortant d'un véhicule pour attaquer le fourgon. Malgré la présence de passagers témoins dans un bus voisin, l'assaut a été brutal, laissant peu de chance aux agents à bord du fourgon.



Les assaillants ont réussi à faire évader un détenu escorté vers la maison d'arrêt d'Évreux, avant de prendre la fuite dans deux voitures différentes, incendiées plus tard dans la journée. L'homme évadé, un trafiquant de drogue nommé Mohamed Amra, est activement recherché, avec ses complices.



L'attaque a déclenché une mobilisation sans précédent des forces de l'ordre et des enquêteurs, avec le déploiement du plan Épervier. Cependant, malgré les efforts pour retrouver les suspects, la communauté reste sous le choc et réclame justice pour les agents tombés dans l'exercice de leur devoir.



En réponse à cet incident, des questions sont soulevées sur la sécurité des convois pénitentiaires et la protection des agents en mission. Les syndicats appellent à des mesures renforcées pour assurer la sécurité des transferts de détenus et prévenir de telles attaques à l'avenir.