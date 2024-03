ension à Conakry : Les Habitants en Colère contre les Fréquentes Coupures d'Électricité

Rédigé le Samedi 16 Mars 2024 à 09:21 | Lu 28 fois Rédigé par Rédaction

Les habitants de Conakry expriment leur frustration face aux coupures d'électricité de plus en plus fréquentes. La situation a atteint un point critique, provoquant des émeutes dans plusieurs quartiers de la capitale. Découvrez le témoignage de Ousmane et ses amis, contraints de passer leurs nuits de ramadan sur le trottoir pour échapper à la chaleur étouffante des maisons sans électricité.