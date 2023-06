blocus à cité Keur Gorgui: Déthié Fall appelle les Sénégalais à se mobiliser pour le 25 juin 2023 pour lever les barrières.

Le leader du parti PRP et Cie veulent libérer le président du parti pastef Ousmane sonko du blocus à la cité Keur gorgui. Ce dimanche 25 juin à 15h, "la coalition Yewwi Askan Wi a décidé à l’unanimité de rendre visite au président Ousmane Sonko et de le libérer de ce blocus incompréhensible injustifié" annonce Dethie Fall.

Pour libérer Ousmane sonko , le président du PRP appelle les Sénégalais qui sont derrière la coalition Yewwi Askan Wi de se tenir debout pour la libération du maire de Ziguinchor.

"Nous voulons un nombre impressionnant pour aller en tant que Yewwi Askan Wi, la coalition qui doit libérér le peuple, ensemble aller libérer un des leaders très déterminants, … et aller enlever ce blocus " a annoncé Dethie Fall face à la presse.