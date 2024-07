Ziguinchor : les prisonniers entament une grève de la faim pour dénoncer des peines trop longues

Des prisonniers de la Maison d’arrêt de Ziguinchor ont lancé, lundi, une grève de la faim pour manifester leur mécontentement face à la durée jugée excessive de leur détention et à leurs conditions de vie en prison, a appris l’APS d’une source au sein du milieu pénitentiaire.



« Ce lundi matin, plusieurs détenus de la Maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor ont décidé de faire la grève de la faim. Ils contestent la longueur de leurs peines et les conditions de vie qu’ils subissent en prison », a déclaré cette source, souhaitant rester anonyme.



aps