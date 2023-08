Ziguinchor: Les manifestants réclament la libération d'Ousmane Sonko

Depuis l'emprisonnement du leader du Pastef Ousmane Sonko, à la prison de Sébikhotane, le pays traverse de vives tensions.



Quelques villes du pays ont déjà entamé des manifestations pour exiger la libération de M. Sonko. A Ziguinchor, les jeunes se sont mobilisés pour revendiquer la libération du maire de cette ladite commune.



Selon nos sources, ils ont entièrement barré la route nationale. Ces manifestants ont fait tomber les arbres dans la route nationale pour empêcher les entrés et sorties au niveau des axes stratégiques, précisément dans le centre ville. "C' est à la Sortie de Ziguinchor que tous nos problèmes commencent . Nous avons fait deux jours ici et tout est bloqué", nous explique dans le quotidien L'Info Quotidien l'un des voyageurs qui voulait rendre visite à son père malade.



"Ces manifestants sont des irréfléchis, s'ils pensent que les actes préoccupent l'Etat ils se trompent . Nos gouvernants sont des indifférents surtout ce qui se passe dans cette zone . C'est ce que les gens n'ont pas compris . C'est leurs parents leurs frères et leurs soeurs qui payent les conséquences de leurs actes et personnes d'autres . Manifester est un droit, mais de façon bête c'est encore plus grave", dixit Antoine Ka, ingénieur agronome qui voulait tenter un entretien d'embauche, rapporté le journal L'Info Quotidien dans sa parution de samedi 5 août.



Cette situation a engendré d'énormes difficultés pour les populations ,notamment les malades. D'ailleurs, la cellule de communication de l'hôpital régionale de Ziguinchor avait lancé un appel au citoyen pour un don de sang le mardi 8 août 2023 à partir de 8 Heures au sein de ladite structure sanitaire.