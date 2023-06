Ziguinchor :Le préfet Chérif Mahamadou Blondin Ndiaye interdit la vente à la sauvette d'objets tranchants

Pour plus de sécurité à Ziguinchor , le préfet a pris une décision importante pour assurer la sécurité des personnes. Ce dernier a décidé d'interdire la vente à la sauvette d'objets tranchants tels que couteaux, haches et machettes, en prélude à la fête de Tabaski. Une interdiction circonscrite à la commune de Ziguinchor. Chérif Mahamadou Blondin Ndiaye indique que seuls les boutiques,magasins de vente de vaisselles et des quincailleries sont autorisés à commercialiser de tels objets. Toutefois,le préfet indique que toute violation des dispositions de l'arrêté expose les contrevenants aux sanctions prévues par les textes en vigueur.