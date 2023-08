Ziguinchor : Galère totale chez les Jakartaman depuis l'emprisonnement de Ousmane sonko

Depuis l'emprisonnement d'Ousmane Sonko, à Ziguinchor, c'est une vraie galère que vivent les conducteurs de motos Jakarta . Ces conducteurs n'arrivent plus à prendre en charge leur s familles vu la situation actuelle. ils déplorent l'insécurité, les routes barrées par les manifestants et le refus des stations-service de leur vendre du carburant. S'adressant à nos confrères , le président de l'Association des conducteurs de motos-Jakarta de Ziguinchor, Ansoumana Badji, invite les autorités à trouver des solutions à leurs nombreuses difficultés. "Nous vivons des moments très difficiles avec cette situation. Une situation compliquée, car il y a une tension palpable à Ziguinchor. Et nous avons besoin de sécurité afin de rassurer nos clients, de sécuriser notre travail ainsi que notre matériel. Nous demandons vivement aux autorités étatiques de trouver une solution adéquate à cette situation que nous vivons depuis pas mal de temps. Ce qui impacte de manière négative nos recettes quotidiennes. Ainsi, nous exigeons plus de compréhension, car, ajoute Ansoumana Badji, qui dit Jakarta pense au transport de proximité" dit-il. Le président de l'Association des conducteurs de motos-Jakarta de Ziguinchor interpelle le gouvernement sur le manque de carburant. Et "certaines stations refusent de vendre le carburant aux jakartamen. Ce qui est injuste. Ainsi, nous exhortons les autorités à plus de respect et de considération à notre égard", a-t-il déclaré.