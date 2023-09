Ziguinchor : Des travailleurs du conseil départemental menacent de fermer les cimetières et morgues

Pour se faire entendre, les agents de la mairie de la ville et du conseil départemental de Ziguinchor ont décidé de paralyser complètement le fonctionnement l’administration locale. Après trois semaines de grève, ces travailleurs durcissent le ton . «On va passer à la vitesse supérieure. On va même fermer les cimetières et les morgues, qui dépendent des collectivités territoriales», a menacé Abib Goundiam, le secrétaire général de la section locale de l’Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, dans des propos tenus ce lundi en conférence de presse et repris par Les Échos. Ces derniers réclament au niveau local l’effectivité de l’augmentation de leurs salaires constatée au niveau de l’administration centrales.