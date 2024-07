Zeinab Dienne Samb : Une lycéenne de 16 ans établit un record historique au Concours général du Sénégal

Zeinab Dienne Samb, élève de 16 ans aux Cours privés Racine School de Guédiawaye, est devenue la première à remporter les premiers prix en Mathématiques et en Sciences Physiques au Concours général du Sénégal. Cette distinction marque une première depuis la création du concours en 1966. Décrite comme une élève exceptionnelle par ses enseignants, Zeinab est un modèle de dévouement et d'excellence académique. Elle a reçu de nombreux cadeaux, dont des ordinateurs et des millions de francs CFA. Envisageant des études en ingénierie, génie civil et intelligence artificielle, elle doit encore passer le baccalauréat l'année prochaine. Une réception sera organisée en l'honneur des lauréats par le Premier ministre cet après-midi.