Yves Lamine Ciss, maire de Mont Rolland, défend le bilan de Macky Sall et plaide pour la candidature d'Amadou Ba

Rédigé le Dimanche 24 Septembre 2023 à 14:57 | Lu 60 commentaire(s)

En prévision des élections présidentielles de 2024 au Sénégal, Yves Lamine Ciss, maire de Mont Rolland et responsable du Parti Socialiste, loue ardemment le bilan de Macky Sall et les avancées notables pour sa commune. Lors d'une réunion avec les Responsables du BBY, il évoque la stabilité apportée par le président en exercice, tout en déplorant certaines défections et trahisons politiques. Mais le cœur du message reste clair : pour lui, Amadou Ba est le digne successeur pour poursuivre l'œuvre de Macky Sall.