Yves Lamine Ciss Renforce le Choix d'Amadou BA lors de la Réunion du PS à Mont Rolland

Lors d'une réunion récente du Parti Socialiste (PS) à Mont Rolland, Yves Lamine Ciss a affirmé avec conviction son soutien pour Amadou BA, soulignant un moment clé dans les activités pré-électorales du parti.

La réunion, organisée pour encourager un dialogue ouvert parmi les membres du PS, a abordé la question des soutiens au sein du parti et l'importance de l'unité derrière le candidat choisi. Ciss a insisté sur la nécessité pour tous les membres de se conformer aux règlements du parti, qui exigent un soutien unanime à la décision prise par le parti dans le contexte de la coalition.

Ciss a souligné l'objectif de la rencontre : sensibiliser et mobiliser les militants du parti à se rallier derrière Amadou BA. Il a mis l'accent sur l'importance de l'unité du parti, affirmant que toute divergence pourrait entraîner des difficultés au sein des rangs du parti.

La session a également servi de plateforme pour que Ciss rende compte des progrès de la commune et informe les militants sur les développements nationaux. Il a mis en avant les réalisations du Président Macky Sall à Mont Rolland, arguant que ces succès justifient le soutien pour Amadou BA.

Des améliorations significatives dans l'accès à l'eau et la couverture électrique à l'établissement d'un centre de formation avec un investissement conséquent, Yves Lamine Ciss a détaillé les développements transformateurs sous la direction du Président Sall. Il a également mentionné des nominations clés et des désignations issues de Mont Rolland, renforçant le récit de réciprocité et de loyauté envers les choix du Président Sall.

Le message du Maire de Mont Rolland Yves Lamine Ciss était clair : le Parrainage d'Amadou BA est un témoignage de confiance et de conviction au sein du parti, un mouvement stratégique dans une période pré-électorale contrainte par le temps.