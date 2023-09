Youssou Ndour quitte son poste de ministre conseiller

la star planétaire de la musique sénégalaise Youssou Ndour a démissionné de son poste de ministre conseiller et s’est émancipé de Bby. Le roi du Mbalakh a repris sa liberté d’action et prépare une grande offensive. Selon des sources proches du leader Une source informe que c’est un départ en parfaite entente avec le président Macky Sall. Une opportunité pour le roi du lead vocal du groupe super étoile de redynamiser et massifier son mouvement politique »Fekké Ma Ci Boolé, en vue des échéances futures.