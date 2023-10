Yoff: Un bébé retrouvé vivant dans des ordures

Ce dimanche, des sont passants ont entendu des cris et aperçu un bébé qui était installé dans un canari. C’était , vers les coups de 9 heures. La découverte a été faite à Yoff Ndeungagne. Jusque là, la mère n’a pas été identifiée par les gendarmes de la Foire qui annoncent l’ouverture d’une enquête. L’abandon d’enfant est une infraction punie par la loi et qui retire l’autorité parentale aux parents Les résultats ‘’EnQuête’’ ont montré que, sur les 37 établissements pénitentiaires que compte le pays, seuls 14 établissements pénitentiaires abritaient des femmes incarcérées pour infanticide ou avortement clandestin. Que sur les 244 femmes détenues dans l’ensemble de ces établissements pénitentiaires, 59 (24,18 %) ont été concernées par l’objet de l’étude. Parmi ces dernières, 54, soit 91,5 %, sont poursuivies pour infanticide et cinq, soit 8,5%, pour avortement clandestin