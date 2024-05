Vol de véhicule de l'IEF à Linguère : Préoccupations croissantes sur la sécurité

Dans la nuit de dimanche à lundi, le véhicule de service de l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Linguère, située dans le nord-est du Sénégal, a été dérobé. L'inspecteur de l'éducation et de la formation du département, Aliou Mamadou Diallo, a confirmé cet incident, indiquant que le véhicule stationné devant le domicile du chauffeur, au quartier Diallou Rail, a été volé vers quatre heures du matin. Le véhicule de marque Toyota, immatriculé AD 25503 et de couleur blanche, a été pris après que les voleurs eurent brisé ses vitres, laissant des débris de verre sur place. Les autorités ont été alertées par le chauffeur après avoir constaté la disparition de la voiture. La gendarmerie de Linguère a ouvert une enquête sur cet incident, qui s'inscrit dans une série de vols similaires dans la région, suscitant des inquiétudes croissantes quant à la sécurité des biens et des personnes.