Visite ministérielle à Kédougou : Birame Soulèye Diop inspecte des sites d'orpaillage

Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a entamé dimanche une visite de deux jours à Kédougou, dans l'est du Sénégal, accompagné de plusieurs de ses homologues ministériels, selon des informations officielles relayées par l'APS.



Sa délégation comprend également les ministres de l'Environnement et de la Transition Écologique, de l'Hydraulique et de l'Assainissement, du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, ainsi que le ministre de la Santé et de l'Action Sociale.



Au cours de cette visite, Birame Soulèye Diop et sa délégation ont inspecté des sites d'orpaillage à Moussala, dans le département de Saraya, ainsi qu'à Mako, où ils ont visité deux mines d'or, dont l'une est exploitée par Petowal Mining Company (PMC) dans la commune de Tomboronkoto. Lundi, ils se rendront à Sabodala pour visiter l'usine Biox de la société minière Endeavour Mining.



Cette mission comprend également des visites prévues dans les villages de recasement des déplacés des zones minières de la région de Kédougou.