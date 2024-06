Visite du Ministre de l'Éducation aux centres d'examen : Un bilan positif pour le CFEE et l'entrée en 6ème

Le mardi 25 juin 2024, le Ministre de l'Éducation Nationale du Sénégal, Moustapha Mamba Guirassy, a visité les centres d'examen de Liberté 1 et du Collège Sacré-Cœur pour les épreuves du CFEE et d'entrée en 6ème. Après sa visite, le ministre s'est réjoui du bon déroulement des examens, notant que, dans l'ensemble, les conditions étaient excellentes, malgré quelques défis climatiques dans les zones sud.



Le Ministre a souligné l'efficacité de l'organisation des centres visités, où seuls deux candidats étaient absents parmi les 400 à 500 inscrits. Il a salué l'attention et la concentration des élèves, ainsi que les conditions optimales des épreuves. Il a exprimé sa confiance en des résultats positifs grâce aux innovations introduites cette année, telles que l'utilisation de nouveaux équipements et un système amélioré de sécurisation et d'archivage des copies, réduisant considérablement les délais de correction et de publication des résultats.



Le Ministre s'est également félicité de la participation notable des jeunes filles, qui représentaient 56% des candidats, soulignant l'importance de leur scolarisation, une priorité pour le gouvernement sénégalais. De plus, il a noté une augmentation significative des candidats dans l'éducation Franco-Arabe, avec plus de 15 000 inscrits cette année.