Visite des chantiers de la commune de Thiès - Ouest: Dr Mamadou Djité se félicite de l'état d'avancement des travaux du marché de Darou Salam

Rédigé le Mardi 16 Juillet 2024

Le maire de la commune de Thiès - Ouest, Dr Mamadou Djité, accompagné d'une délégation composée de ses collaborateurs, a effectué samedi une visite de chantier d'une importance cruciale pour le bien - être des citoyens de la zone Ouest qui s'activent au marché de Darou Salam. En effet, l'édile de Thiès - Ouest a inspecté plusieurs sites, notamment les installations des grilles de protection dans les artères de ce lieu de l'offre et de la demande pour éviter l'encombrement et les occupations anarchiques, le projet de construction de toilettes publiques, entre autres. Au sortir de sa visite, le premier magistrat de la commune de Thiès - Ouest s'est félicité de l'état d'avancement des travaux avant d'inviter les populations à préserver ce bien commun pour l'intérêt de tout le monde. Il a relevé, toutefois, quelques manquements à corriger et à renforcer comme l'éclairage public, la gestion des ordures….