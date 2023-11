Visite de courtoisie dans les foyers religieux de Thiès: Le Gouverneur Oumar Mamadou Baldé met l'accent sur l'harmonie entre le temporel et le spirituel

Dans le cadre de ses prises de contacts avec les chefs religieux, le nouveau Gouverneur de la région de Thiès, Oumar Mamadou Baldé a réservé sa première visite de courtoisie aux chefs religieux de Tivaouane, Ndiassane, Pire et Thienaba. A cet effet, il était accompagné des autorités administratives et des chefs locaux. M. Baldé a entamé sa tournée dans la cité religieuse de Maodo. Il a été reçu par Serigne Babacar Sy Abdou, représentant du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.



Il s'est entretenu en public dans un salon avec le guide religieux. Dans son discours, il a mis l'accent sur les trois priorités du Comité régional de développement (Crd) de Thiès. Pour relever le défi de la sécurisation de la région de Thiès, le chef de l'exécutif régional compte veiller à assurer la sécurité des populations de la capitale du rail et celle des biens des citoyens.



"Nous avons déjà élaboré la doctrine sécuritaire avec le Comité régional de sécurité (Crs). Nous devons travailler sans relâche, sans faiblesse à lutter contre les formes de criminalité, les braqueurs, les agresseurs, les violeurs, les malfaiteurs, tous n'ont qu'à savoir que Thiès ne devrait pas être leur zone de prédilection", a - t - il martelé.



Thiès est une région stratégique avec aujourd'hui plusieurs programmes importants de l'Etat, dit - il. Il a sollicité des prières et des bénédictions auprès du khalife général des Tidianes afin de concrétiser tous les espoirs placés en lui dans ses nouvelles fonctions.



Après l'étape de Tivaouane, le Gouverneur s'est rendu à Ndiassane, il a été accueilli à la Résidence "Maison des hôtes" par Serigne Khalifa Kounta porte - parole de la communauté Khadiriya au nom du Khalife Cheikh Bou Sidy Makhtar Kounta, dans la cité religieuse de Cheikh Bouh Kounta, accompagné de quelques - uns de ses frères et de Ousmane Sarr, maire de la commune de Chérif Lo.



Dans son entretien avec Khalifa Kounta, le Gouverneur a réitéré l'engagement du gouvernement d'assister les familles religieuses sur ses projets de développement. Devant la famille Kountiyou, M. Baldé a insisté sur l'importance de ses priorités pour la région. Pour sa part, le porte - parole a fait un rappelé l'histoire de "Borome Ndiassane" avant de saluer la démarche du Gouverneur de la région.



Le représentant du Khalife a ensuite formulé des prières en faveur du chef de l'exécutif régional et offert un magnifique livre de Saint Coran. Toujours dans ce cadre de cette tournée, Oumar Mamadou Baldé est allé à Pire chez le nouveau khalife Serigne Papa Abdou Cissé. Le Khalife a exprimé sa gratitude envers le Gouverneur et sa délégation, avant de formuler des prières pour la réussite de cette mission dans la région de Thiès.



Avant son départ, il a eu droit à un repas copieux que le Khalife général de Pire lui a offert ainsi que les membres de sa délégation. La visite de courtoisie s'est achevée dans l'après - midi vers 19h chez le khalife général de Thienaba, Serigne Assane Seck, il a été reçu par le patriarche et l'ensemble de la famille de Mame Amary Ndak Seck. Thienaba a aussi honoré le Gouverneur Oumar Mamadou Baldé. Le Khalife Serigne Assane Seck a offert à son hôte un boubou, une natte de prière, une montre, un chapelet, entre autres.



D'ailleurs, dans la cité religieuse de Thienaba, le Gouverneur a cité sommairement les grands chantiers en perspective: l'autoroute Thiès - Tivaouane et Saint - Louis, le port de Ndayane, la Zone économique spéciale (Zes), le programme de Dagakholpa. Pour lui, ils seront les priorités du Crd de Thiès.