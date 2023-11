Visite de courtoisie dans les foyers religieux de Ndiassane et Pire : Le Gouverneur Oumar Mamadou Baldé compte mettre l'accent sur la sécurité de la région de Thiès

Dans le cadre de ses prises de contacts avec les chefs religieux, le nouveau Gouverneur de la région de Thiès, Oumar Mamadou Baldé a réservé sa première visite de courtoisie aux chefs religieux de Tivaouane, Ndiassane , Pire et Thienaba.



Lors de cette visite, il était accompagné des autorités administratives et des chefs de services locaux. La deuxième étape de cette tournée a été faite dans la cité religieuse de Ndiassane. Il a été reçu à la Résidence communément "Maison des hôtes" par Serigne Khalifa Kounta, porte - parole de la famille au nom du Khalife Cheikh Bou Sidy Makhtar Kounta, accompagné de quelques - uns de ses frères et le maire de la commune de Chérif Lô, Ousmane Sarr.



Dans cet entretien avec Khalifa Kounta, le Gouverneur a formulé d'abord des prières pour un prompt rétablissement du Khalife qui est parti en Tunisie pour se soigner. En effet, il a rappelé la lettre de mission qui définit les priorités de la région. Pour sa part, le porte - parole a par ailleurs rappelé un peu l'histoire de "Borome Ndiassane" avant de saluer la démarche du Gouverneur de la région.



Le représentant du Khalife a ensuite formulé des prières en faveur du chef de l'exécutif régional, a qui il a offert un magnifique exemplaire du Coran pour montrer son "attachement" à la famille Kountiyou aux plans personnels et institutionnel.



Toujours dans le cadre de cette journée, Oumar Mamadou Baldé est allé à Pire chez le nouveau Khalife Serigne Papa Abdou Cissé. Devant le Khalife, le Gouverneur a rappelé encore sa mission dans la région. "Nous sommes venus pour poursuivre la mission avec une ambition forte d'être aux côtés de toutes les populations de Thiès, une ambition forte d'être aux côtés des foyers religieux de Thiès", explique - t - il.



Le Khalife a exprimé sa gratitude envers le Gouverneur et sa délégation. Par la même occasion, il a salué les mesures prises par M. Baldé pour le bon déroulement de la 121 ème édition du Gamou de Pire. Avant son départ, il a eu droit à un repas copieux que le Khalife de Pire lui a offert à la maison ainsi que les membres de sa délégation.